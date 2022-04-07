سانشيز : الملك اضطلع بدور “حاسم وبناء” في فتح مرحلة جديدة للشراكة المغربية-الإسبانية

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مساء اليوم الخميس بالرباط، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اضطلع بدور “حاسم وبناء” في فتح مرحلة جديدة من الشراكة المغربية-الإسبانية.

وقالسانشيز، خلال ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك، “أود أن أشيد بالدور الحاسم الذي اضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنهاء الأزمة بين البلدين”.

كما أعرب سانشيز عن امتنانه لجلالة الملك للدور البناء الذي اضطلع به جلالته، مما مكن من بدء هذه المرحلة الجديدة من التفاهم وحسن الجوار بين إسبانيا والمغرب”.

وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية أيضا الاهتمام الذي أبداه جلالة الملك، خلال الأشهر الأخيرة، لضرورة التوصل إلى اتفاق ووضع أسس متينة لعلاقة جديدة بين البلدين.

وجاء في البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية

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