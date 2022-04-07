مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار “تسرّب للغاز”

2022-04-07 / 11:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قتل تسعة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح، الخميس، في انفجار نتج عن تسرّب للغاز وأدّى لانهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في برج بوعريريج في شرق الجزائر، وفق ما أفاد التلفزيون الجزائري العام.

وقالت السلطات المحلية إن عناصر الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين تحت أنقاض المبنى الذي نسفه الانفجار، مضيفة أنّ مساكن مجاورة تضرّرت أيضاً.

وأوضح التلفزيون أنّ الانفجار الذي وقع صباح الخميس “نجم عن تسرّب للغاز”.

ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلات ضحايا “الحادث الأليم”، وفق بيان نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني.

وفي مطلع فبراير قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ولاية سطيف المجاورة في حريق نجم عن انفجار إثر تسرّب للغاز في أحد المنازل.

كما لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في غرب الجزائر في نهاية 2020 بانفجار أنبوب غاز

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