حماة المال العام يطالبون بإجراءات مماثلة للمتابعات القضائية الأخيرة

هبة بريس- ادريس بيگلم

شهدت الأيام القليلة الماضية، تحريك عدد من المتابعات القضائية في قضايا فساد مالي، وارتكاب جرائم اختلاس أو تبديد أموال عمومية من خلال صفقات طالتها خروقات أو شبهات فساد، أو قضايا تزوير واستيلاء على أموال عمومية وخاصة.

وشملت هذه المتابعات البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، رشيد الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، ومن معهما، إضافة إلى مسؤولين وموظفين في وزارة الصحة، على خلفية تقارير حول سوء تدبير صفقات عمومية، إضافة إلى القضية التي تفجرت بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة مشهور بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

ويرى متتبعون أن النيابة العامة بتحريكها لملفات الفساد المالي والإداري، هو استمرار للتوجه الجديد، الذي يضرب بحزم على كل الممارسات المنافية للقوانين المتمثلة في اختلاس ونهب المال العام، واستغلال النفوذ ، أو الاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الإجرامية.

وفي الجهة المقابلة، يخشى البعض من أن يكون تحريك هذه الملفات، ذو طابع انتقائي، يستهدف أشخاصا معينين دون غيرهم ممن تحوم أو سجلت في حقهم شبهات اختلاسات وتبديد أموال عمومية، حيث لم يتم تحريك المتابعة في حقهم، على خلاف هذه الملفات المثارة حاليا.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، محمد الغلوسي، أن الجمعي طالبت خلال جائحة كورونا بافتحاص صفقات كوفيد 19، التي أبرمتها وزارة الصحة، و التي لم تخضع لمرسوم الصفقات العمومية، بل لإجراءات أخرى استثنائية، سيما وأن المبالغ المخصصة لهذه الصفقات هي مبالغ مالية ضخمة جدا، وسبق لهم في الجمعية أن طالبوا بإجراء تحقيقات وافتحاصات بخصوص هذه الصفقات، مشيرا إلى أن تحريك هذه الملفات والمتابعة في حق المتورطين شيء إيجابي ومهم.

وأكد العلوسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، على أن الأمر كذلك ينطبق على صاحب “مصحة الدار البيضاء”، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات تبقى إيجابية وغير كافية في نفس الوقت، على اعتبار أن هناك قضايا أخرى مماثلة، وقضايا فساد مالي لم يتم تحريك المتابعة فيها، رغم أن الأبحاث التمهيدية لدى الشرطة القضائية قطعت أشواط مهمة، لكنها لم تعرف طريقها إلى القضاء الى يومنا هذا. على حد تعبير ذات المتحدث.

وطالب الغلوسي النيابة العامة، بانتهاج نفس العزم والصرامة في قضايا أخرى مماثلة، وتحريك المتابعات في قضايا فساد مالي، من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيين ووزراء، كي تسير في نفس المنوال في قضايا الفساد المالي، حتى لا ينظر للأمر على أنها متابعات انتقائية تستهدف البعض دون الآخر.

وشدد المحامي الغلوسي على ضرورة تحرك النيابة العام وإعمال قاعدة أن القانون فوق الجميع، بنفس الإجراءات ونفس الحزم، على اعتبار أن الفساد يشكل معضلة حقيقية ويستنزف مقدرات البلاد، ويساهم في تفشي الفقر والباطلة ويستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام.

وطالب الغلوسي في ختام حديثه، كذلك بالحجز على ممتلكات هؤلاء المتهمنين لاعتبار انهم راكموا أموال كبيرة بفعل إجرامي كالاختلاس والنهب والرشوة وغيرها من الأفعال الإجرامية الأخرى، ولا يعقل أن تضل هذه الممتلكات بعيدة عن الحجز والعقل، مشددا على ضرورة حجزها وتطبيق العقاب على هؤلاء المتهمين في قضايا الفساد المالي

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