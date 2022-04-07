صحيفة إسبانية : الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إن مدريد تنتظر ما ستقدمه الرباط في مقابل التغير التاريخي في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، فيما تلوح الرباط بورقة الاقتصاد لتقوية علاقاتها بجارتها.

ونقلت صحيفة “دياريو قرطبة” أن الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية الممكنة بين البلدين كجزء من مجالات التعاون الأخرى التي تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة المغرب الرسمية للأنباء تكفلت بالحديث عن الفرص الاقتصادية التي تمثلها المملكة عشية زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الرباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز سيحضر إفطارا رمضانيا في القصر الملكي المغربي وهي لفتة تفسر في كلا البلدين على أنها دليل قاطع على نهاية الأعمال العدائية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5