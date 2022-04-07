الصورة تعبيرية

إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية

2022-04-07 / 10:11 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

تعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.

وجاء في البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز الذي يقوم اليوم الخميس، بدعوة من جلالة الملك، بزيارة رسمية للمملكة المغربية ، أن إسبانيا ” تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه”.

وأكد البيان المشترك ” وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع “.

وعلى هذا الأساس، تتضمن خارطة الطريق الدائمة والطموحة التي يعتزم البلدان وضعها هذا الموقف الإسباني.

وتشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، يضيف البيان المشترك، لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار “تسرّب للغاز”

2022-04-07 / 11:16 مساءً
Photo of حماة المال العام يطالبون بإجراءات مماثلة للمتابعات القضائية الأخيرة

حماة المال العام يطالبون بإجراءات مماثلة للمتابعات القضائية الأخيرة

2022-04-07 / 10:53 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية : الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية

صحيفة إسبانية : الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية

2022-04-07 / 10:43 مساءً
Photo of في بيان مشترك..المغرب وإسبانيا يدشنان بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية

في بيان مشترك..المغرب وإسبانيا يدشنان بناء مرحلة جديدة في…

2022-04-07 / 10:33 مساءً
Photo of المغرب واسبانيا يتفقان على إعادة الربط البحري بين البلدين بشكل فوري ومتدرج

المغرب واسبانيا يتفقان على إعادة الربط البحري بين البلدين…

2022-04-07 / 10:00 مساءً
Photo of أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثاني حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار

أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثاني حول مشروع الميثاق…

2022-04-07 / 9:50 مساءً
Photo of الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية…

2022-04-07 / 9:40 مساءً
Photo of اكتشاف “غرفة خفية” في ذرات الكون

اكتشاف “غرفة خفية” في ذرات الكون

2022-04-07 / 9:34 مساءً
Photo of حماية المعطيات: CNDP ومايكروسوفت يعلنان عن طرق التشغيل

حماية المعطيات: CNDP ومايكروسوفت يعلنان عن طرق التشغيل

2022-04-06 / 7:49 مساءً
Photo of مصر.. مطالبات للسيسي بوقف إعدام 16 متهما بتفجير “أتوبيس الشرطة

مصر.. مطالبات للسيسي بوقف إعدام 16 متهما بتفجير “أتوبيس…

2022-04-06 / 5:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق