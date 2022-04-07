المغرب واسبانيا يتفقان على إعادة الربط البحري بين البلدين بشكل فوري ومتدرج

2022-04-07 / 10:00 مساءً
0

هبة بريس – الرباط

اتفق المغرب واسبانيا على اعادة الربط البحري بين البلدين بشكل فوري ومتدرج، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني للمغرب .

وجاء هذا القرار ضمن الاعلان المشترك بين البلدين حيث سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري

كما سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار “تسرّب للغاز”

2022-04-07 / 11:16 مساءً
Photo of حماة المال العام يطالبون بإجراءات مماثلة للمتابعات القضائية الأخيرة

حماة المال العام يطالبون بإجراءات مماثلة للمتابعات القضائية الأخيرة

2022-04-07 / 10:53 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية : الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية

صحيفة إسبانية : الرباط تغري مدريد بالفرص الاقتصادية

2022-04-07 / 10:43 مساءً
Photo of في بيان مشترك..المغرب وإسبانيا يدشنان بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية

في بيان مشترك..المغرب وإسبانيا يدشنان بناء مرحلة جديدة في…

2022-04-07 / 10:33 مساءً
Photo of إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية

إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر…

2022-04-07 / 10:11 مساءً
Photo of أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثاني حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار

أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثاني حول مشروع الميثاق…

2022-04-07 / 9:50 مساءً
Photo of الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية…

2022-04-07 / 9:40 مساءً
Photo of اكتشاف “غرفة خفية” في ذرات الكون

اكتشاف “غرفة خفية” في ذرات الكون

2022-04-07 / 9:34 مساءً
Photo of حماية المعطيات: CNDP ومايكروسوفت يعلنان عن طرق التشغيل

حماية المعطيات: CNDP ومايكروسوفت يعلنان عن طرق التشغيل

2022-04-06 / 7:49 مساءً
Photo of مصر.. مطالبات للسيسي بوقف إعدام 16 متهما بتفجير “أتوبيس الشرطة

مصر.. مطالبات للسيسي بوقف إعدام 16 متهما بتفجير “أتوبيس…

2022-04-06 / 5:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق