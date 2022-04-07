المغرب واسبانيا يتفقان على إعادة الربط البحري بين البلدين بشكل فوري ومتدرج

هبة بريس – الرباط

اتفق المغرب واسبانيا على اعادة الربط البحري بين البلدين بشكل فوري ومتدرج، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني للمغرب .

وجاء هذا القرار ضمن الاعلان المشترك بين البلدين حيث سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري

كما سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات

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