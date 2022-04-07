جانب من الإجتماع

أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثاني حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار

2022-04-07 / 9:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال اجتماع بيوزاري حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.

وخصص هذا الاجتماع البيوزاري، الثاني من نوعه، لتقييم التقدم المسجل على مستوى تنزيل الأوراش الأساسية الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وإعداد الخلاصات المرتبطة به التي سيتم رفعها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي بداية الإجتماع، استحضر أخنوش، وفق المصدر ذاته، الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته في هذا المجال.

كما دعا رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى مواصلة تنزيل مختلف المشاريع بوتيرة سريعة.

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