الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز

هبة بريس _ الرباط

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار على شرف فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

حضر مأدبة الإفطار هاته، عن الجانب الاسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير اسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز-هوشليتنر، وعن الجانب المغربي رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

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