يواجهون تهم الارتشاء والتزوير ..افتحاص صفقات عمومية يطيح بمسؤولين أمنيين
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أصدر على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما شملت إجراءات البحث القضائي زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
وامتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
23 تعليقات
اذا تم التدقيق في جميع المشاريع سيتم اعتقال اغلب المسؤولين و يستوجب كراء سجون اخرى من دول الجوار لأنها سوف لن تكفي
محاربة الرشوة جميل ومحاربة الصفقات المشبوهة ماذا يقول القانون . فهل يستطيع مواطن تقديم شكاية ضد موظفي مديرية الامن
ليست ظاهرة الرشوة شيء جديد بل كانت منذ القدم فهي التي تسير العدل في بلادنا وتقضي الاغراض بغير حق اغلب المسؤولين يراكمون ثروات طائلة وعقارات من الرشوة..
القضاء هو القلب النابض للدولة به تزيد ويقام العدل وبه تتخلف الدولة أو تزدهر ، القضاء يجب ان يكون نزيه …
العدل والمساواة عنصران هامان لنموا اي دولة مع الصحة والتعليم فإذا عم الفساد والرشوة انهارت الأخلاق ..
نطالب بتشديد اقصى العقوبات عليه كل من ظبط متلبسا بالرشوة والفساد..
الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية اهم العوامل التي تعرقل السير العادي للمغرب ..
كسب الثقة للمواطن لن تأتي بالشعارات والكلام المعسول في الاعلام يجب تحميل المسؤولية على المسؤولين الذين تم التقصير في عملهم :”قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنين “..
نطلب محاكمة كل من تورط في اخذ مال بدون موجب شرعي وتطبيق القانون عليه..
المفسدون معروفون ويجب على النيابة العامة التحقيق معهم ولا حاجة لاطلاق الخطوط الهاتفية او التجسس عليهم..
المشكل هو انه عندما يبلغ احدهم عن رشوة او فساد يتم اعتقال المبلغ بتهمة التدخل فما لا يعنيه..
الضحك على الذقون و تجميل الوجه الحقيقي و البشع للأنظمة الفاسدة والمفسدة في الماضي و الحاضر و المستقبل ويستمر مسلسل الرشوة قائم في المغرب…
في المغرب القوانين كلها حبر على ورق أضف إليهم غياب نزاهة القضاء والفساد والرشوة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
ساد الفساد، لنرجع الى ديننا فهو الحل الأمثل لمحاربة الفساد و المفسدين. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم…
الفساد ينخر من كل القطاعات العمومية والخاصة اردنا ان نحارب الفساد فعلينا ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب طرد كل من شابه شكوك الفساد والرشوة ومحاكمته..
في المغرب لا يوجد قضاء مستقل وإن ابلغت عن فساد او رشوة يتم اعتقالك بداعي بداعي عدم توفر قرينة او شهود..
يجب على المجلس الاعلى للحسابات ان يتحرك ويرسل لجن على بغتة لجميع الادارات العمومية والغير العمومية لمتابعة كيفية تمريرالصفقات الكبرى والصغرى وكذا كيفية صرف الميزانيات بجدية وصرامة اذا اردتم خيرا لهاد الوطن العزيز وشكرا..
حان دور الفاسدين والمفسدين لدفع الثمن واعادة المال العام المنهوب ولعنة الله على الفاسدين ولصوص المال العام..
نتمنى ان يدخل المجلس الأعلى للحسابات وخطوط التبليغ عن الرشوة وان يتحرك القضاء ضد الفساد والمفسيدين..
الشعب المغربي يعاني من الرشوة والزبونية عدم تطبيق النزاهة ..