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وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان وجرحى بإطلاق نار وسط تل أبيب

2022-04-07 / 7:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قتل شخصان على الأقل وأصيب 8 آخرون، الخميس، في هجوم مسلح وسط تل أبيب، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

ووقع الهجوم بإطلاق نار في أكثر من مكان بشارع ديزنغوف المليء بالمطاعم والحانات وأماكن التسوق، بينما كان يعج بالمارة.

وكانت خدمة الإسعاف، ذكرت في وقت سابق أن ستة أشخاص أصيبوا خلال الهجوم، وأن واحدا على الأقل في حالة حرجة جدا، وفق ما نقلت عنها صيحفة هآرتس الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير بالشرطة إن أحد منفذي إطلاق النار أطلق عليه الرصاص.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت في طريقه إلى مقر الجيش في كيريا في تل أبيب، حيما وقع الهجوم، وفق ذات الصحيفة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت في طريقه إلى مقر الجيش في كيريا في تل أبيب، حيما وقع الهجوم، وفق ذات الصحيفة.

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