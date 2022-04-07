مجموعة السبع تفرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

هبة بريس _ الرباط

أعلنت دول مجموعة السبع، الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على “التصعيد المستمر للحرب” في أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجموعة “نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة”، معلنة أيضا “عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي” و”النخب” المؤيدة للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير سلع معينة إلى روسيا إضافة إلى القيود على الواردات من روسيا، فيما سيتم تشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملوكة من الحكومة.

وستفرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي من أجل “القضاء على قدرات الجيش الروسي لشن حرب”.

وتعهد قادة المجموعة أيضا بـ”تصعيد الحملة ضد النخب وأفراد عائلاتهم المؤيدين للرئيس بوتين في حربه”.

وبينما لم تفرض مجموعة السبع حظرا شاملا على واردات الطاقة، قالت إنها ستقوم بـ”تسريع” خطط لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

وسيتم الاستغناء تدريجا عن الفحم الروسي وحظره في نهاية المطاف، مع تعهد تسريع الإجراءات لخفض الاعتماد على النفط الروسي.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد دعوا في وقت سابق، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان على خلفية “أفعال شائنة وفظائع في أوكرانيا”.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، على تعليق عضوية روسيا في المجلس وذلك بتأييد 93 صوتا. وامتنع 58 عضوا عن التصويت ما يظهر ضعف وحدة الصف الدولية ضد روسيا.

وبين الدول التي عارضت الإجراء الصين حليفة موسكو التي كثيرا ما امتنعت عن انتقاد الغزو.

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