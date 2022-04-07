رئيس الحكومة الاسبانية يصل المغرب
هبة بريس - الرباط
حل قبل قليل بمطار العاصة الرباط سلا ، رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بدعوة من الملك محمد السادس .
ووجد سانشيز في استقباله رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش وعدد من المسؤولين .
ويقوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بزيارة رسمية إلى المغرب بعد ثلاثة أسابيع من إعلان دعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس إن سانشيز سيلتقي بالملك محمد السادس وسيُشارك معه في إفطار.
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المملكه المغربيه بهيئه مجلس دوله لمجلس وزاره الخارجيه بالداخله للعداله والحرياه ترحب ترحيب تام برئيس حكومه المملكه الإسبانيه لتعرير العلاقه الثنائيه بين البلدين ورؤيه جديده للجاليه المغربيه المقيمه خارج أرض الوطن كيفيه وضعها وحالها مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء متفرده مريا حره جنسيه علويه لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم رمضان والإحتفاظ المعيّنه والباقى إلى الحرائق محدده
الصحراء المغربية وليس الغربية