رئيس الحكومة الاسبانية يصل المغرب

هبة بريس - الرباط

حل قبل قليل بمطار العاصة الرباط سلا ، رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بدعوة من الملك محمد السادس .

ووجد سانشيز في استقباله رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش وعدد من المسؤولين .

ويقوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بزيارة رسمية إلى المغرب بعد ثلاثة أسابيع من إعلان دعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس إن سانشيز سيلتقي بالملك محمد السادس وسيُشارك معه في إفطار.

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