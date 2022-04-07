وزيرة السياحة الرومانية السابقة، إيلينا أودريا

الفساد يُدخل وزيرة السياحة الرومانية السابقة السجن

2022-04-07 / 5:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة رومانية بالسجن ست سنوات بحق وزيرة السياحة الرومانية السابقة، إيلينا أودريا، بعد إدانتها بتهم فساد، بعد أكثر من عقد على انطلاق محاكمة جنائية.

ووجدت المحكمة العليا في بوخارست، اليوم (الخميس)، أن أودريا مذنبة بالتنظيم غير القانوني لأمسية ملاكمة على نفقة الدولة في 2011 للترويج لنفسها قبل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2012، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت المحكمة حكمها الذي يرجع لعام 2018، والذي أبطلته المحكمة الدستورية لوجود مخالفات.

وفي عام 2018، فرّت أودريا إلى كوستاريكا لكن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تعقبتها ورحّلتها في 2019 إلى رومانيا، حيث كانت تعيش طليقة منذ ذلك الحين.

وفرضت المحكمة على أودريا دفع تعويضات لخزانة الدولة بقيمة 8.1 مليون ليو (3.27 مليون دولار).

وشغلت أودريا (48 عاماً)، منصب وزيرة في الحكومة المحافظة آنذاك تحت قيادة رئيس الوزراء إيميل بوك من 2008 إلى 2012، وتعد أحد المقربين من الرئيس المحافظ السابق ترايان باسيسكو (2004 – 2014).

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