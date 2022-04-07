الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

هبة بريس _ وكالات

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى تجريد روسيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، والتي تستمر لغاية نهاية عام 2023.

وحصل مشروع القرار، الذي رعته دول عديدة من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على 93 صوتا إيجابيا، فيما صوتت ضده 24 دولة وامتنعت 58. وقد تم اعتماد القرار لأنه حصل على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أولا. في هذه الحالة لا تحسب أصوات الدول الأعضاء التي صوتت بـ”امتناع”.

وحسب القواعد الإجرائية لإلغاء عضوية دولة ما من مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تصوت الجمعية العامة بغالبية ثلثي الحضور المشاركين في التصويت (نعم أو لا) كي يصبح أمر الطرد نافذا.

ومن بين الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الجزائر وإيران وسوريا والصين ومالي ونيكاراغوا وكوبا وطاجكستان وبوليفيا وكوريا الشمالية وبورندي والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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