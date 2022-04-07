انطلاقة حملة محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب

2022-04-07 / 4:20 مساءً
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هبة بريس

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، أعطى سعادة العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط انطلاقة عملية “إفطار الصائم لعام 2022” تحت شعار ((حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب)) في دورتها الـ18، بحضور وسعادة الملحق العسكري لدى سفارة الدولة بالرباط وسعادة علي المنصوري مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط وأعضاء السفارة ورؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة وعدد من الإعلاميين.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط بالمبادرات الإنسانية والخيرية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للتخفيف من معاناة الفئات المتعففة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، كما نوه سعادته بتعاون السلطات المغربية لإطلاق حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب التي تعكس روح التضامن والتعاون الإنساني بين البلدين الشقيقين، والتي تؤكد حرص سموه الدائم حفظه الله على استمرارية هذه المبادرات الإنسانية الأخوية.

وتتميز دورة هذا العام بتوسيع نطاق عمليات التوزيع للمواد الغذائية لتشمل مختلف المناطق الجنوبية للمملكة المغربية بتنسيق مع السلطات المحلية وتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال الخيري والإنساني، بالإضافة إلى استمرارية المبادرة لتشمل مختلف مناطق المملكة الشقيقة وضمنها المناطق الشرقية للمملكة (ميسور، أوطاط الحاج، تالسينت، بوعرفة، طاطا، فم ازكيد…) لفائدة أكثر من 50 ألف أسرة مغربية.

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