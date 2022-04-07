الحكومة

الحكومة تطلع على اتفاق تشغيل و إقامة العمال المغاربة في البرتغال

2022-04-07 / 4:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و خلال هذا الاجتماع، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق دولي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية.

هذا الاتفاق، و حسب بلاغ لمجلس الحكومة، تم توقيعه بين سلطات الرباط و لشبونة في 12 يناير الماضي، و قدمه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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