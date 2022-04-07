الحكومة تُمكن الموضوعين تحت الحراسة النظرية من 3 وجبات في اليوم

هبة بريس - الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 07 أبريل الجاري، علـى مشروع مرسوم تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتعلّق بـ”تحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحـت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية”.

وأوضح مجلس الحكومة في بلاغ له، أن هذا “المشروع، يأتي في إطار استحضار الغاية، مـن وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.

وأفاد البلاغ أنه وتنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم.

وشدد البلاغ ذاته، على الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا

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