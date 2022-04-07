الصورة تعبيرية

الحكومة تُمكن الموضوعين تحت الحراسة النظرية من 3 وجبات في اليوم

2022-04-07 / 3:48 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 07 أبريل الجاري، علـى مشروع مرسوم تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتعلّق بـ”تحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحـت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية”.

وأوضح مجلس الحكومة في بلاغ له، أن هذا “المشروع، يأتي في إطار استحضار الغاية، مـن وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.

وأفاد البلاغ أنه وتنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم.

وشدد البلاغ ذاته، على الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: تعيين مديرا إقليميا على رأس إدارة الجمارك

العيون: تعيين مديرا إقليميا على رأس إدارة الجمارك

2022-04-07 / 4:49 مساءً
Photo of بايتاس: أطلقنا طلبات العروض لانتقاء 12 مؤسسة لتمويل برنامج فرصة

بايتاس: أطلقنا طلبات العروض لانتقاء 12 مؤسسة لتمويل برنامج…

2022-04-07 / 4:40 مساءً
Photo of الحكومة تعيد النظر في تراخيص أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية

الحكومة تعيد النظر في تراخيص أنشطة تربية الأحياء المائية…

2022-04-07 / 4:28 مساءً
Photo of انطلاقة حملة محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب

انطلاقة حملة محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم…

2022-04-07 / 4:20 مساءً
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق تشغيل و إقامة العمال المغاربة في البرتغال

الحكومة تطلع على اتفاق تشغيل و إقامة العمال المغاربة…

2022-04-07 / 4:08 مساءً
Photo of تعليمات من الداخلية لمنع “التغطية الإعلامية” لعملية توزيع “قفف رمضان”

تعليمات من الداخلية لمنع “التغطية الإعلامية” لعملية توزيع “قفف…

2022-04-07 / 4:02 مساءً
Photo of وزارة بنسعيد تقنن مداخيل كراء الفضاءات بمعارض النشر و الكتاب

وزارة بنسعيد تقنن مداخيل كراء الفضاءات بمعارض النشر و…

2022-04-07 / 3:32 مساءً
Photo of تسجيل 80 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 80 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-07 / 3:28 مساءً
Photo of الصديقي يشرف على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

الصديقي يشرف على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء…

2022-04-07 / 3:20 مساءً
Photo of الحكومة: “بلادنا لا تنتج المحروقات والجميع يشتكي من نار غلائها”

الحكومة: “بلادنا لا تنتج المحروقات والجميع يشتكي من نار…

2022-04-07 / 3:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق