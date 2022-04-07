بالفيديو.. لاعبو فريق بالهواة يتهمون رئيسهم ب”بيع الماتش” و يطالبون بالتحقيق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في الوقت الذي تسعى فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ تقلد فوزي لقجع مهام رئاستها لتخليق الممارسة الكروية ببلادنا عبر القطع مع عدد من الممارسات التي تسيء لسمعة الكرة الوطنية من خلال الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بنزاهة المنافسة، يبدو أن بعض رؤساء الفرق في بطولات الأقسام الدنيا ما زالوا يحنون لسنوات الماضي الأسود.

المثال نسوقه هنا من بطولة القسم الممتاز بعصبة الشاوية دكالة، حيث فجر لاعبو فريق المهارزة الساحل مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن خرجوا بمقطع فيديو يتهمون فيه رئيس فريقهم بالتواطؤ مع الفريق الخصم لمنح نقاط مباراة مصيرية دون لعبها.

و حسب ما توصلنا له، فقد كان مقررا بمدينة البئر الجديد استكمال مباراة فريق لمهارزة الساحل ضد فريق الساحل أولاد احريز عن بطولة عصبة الشاوية دكالة بعد أن توقف اللقاء قبل أسابيع نتيجة سوء الأحوال الجوية و كانت النتيجة تشير آنذاك لهدفين لواحد لصالح فريق لمهارزة الساحل.

المباراة كان مقررا أن تستكمل هذا الأسبوع و أن يلعب شوطها الثاني فقط مع الاحتفاظ بنفس النتيجة، لكن لم يحضر الفريق الثاني بسبب ممارسات مشبوهة و هو ما وضحه بعض لاعبي الفريق المتغيب.

و أوضح اللاعبون كما ستشاهدون في المقطع أسفله أن رئيس فريق لمهارزة الساحل تآمر على فريقه من خلال عدم نقلهم لملعب المباراة بعدما أمر لاعبيه وفق إفاداتهم بعدم لعب المباراة لتسهيل مهمة الفريق الخصم للظفر بثلاث نقط مجانية تجعله يتصدر سبورة ترتيب البطولة، علما أن الفريق الخصم يحتل لحدود الساعة المرتبة الثانية دون احتساب نقاط المباراة المتوقفة، و يتبقى دورة واحدة فقط لنهاية البطولة.

تصريح لاعبي الفريق “المنسحب” من المباراة بقرار من الرئيس تصريحات خطيرة تمس نزاهة كرة القدم الوطنية و تفرض على الجهاز الجامعي، كما عودنا دائما، فتح تحقيق في هذا الموضوع لوقف العبث و للقطع مع مثل هاته الممارسات التي تهدم كل ما يتم بناؤه.

الفيديو كما توصلنا به و يخص لاعبي فريق المهارزة الساحل و اتهاماتهم لرئيس فريقهم ب”بيع” المقابلة المصيرية:

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