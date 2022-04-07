وزارة بنسعيد تقنن مداخيل كراء الفضاءات بمعارض النشر و الكتاب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و في هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.137 بتتميم المرسوم رقم 2.84.22 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

و يأتي هذا المشروع لتمكين وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة من تحصيل مداخيل إضافية للصندوق الوطني للعمل الثقافي، ترتبط بزيارة معارض النشر والكتاب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

كما ترتبط هاته المداخيل الإضافية كذلك بكراء فضاءات وقاعات وأجنحة بهذه المعارض، وهي المداخيل التي ستمكن من تعزيز مساهمة الصندوق في خدمة الشأن الثقافي والاستثمار في تطويره.

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