الحكومة: “بلادنا لا تنتج المحروقات والجميع يشتكي من نار غلائها”

هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الاتهامات الموجهة للحكومة ولقطاع الاقتصاد بشكل خاص، بالتهرب من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بالبرلمان.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الاجتماع المذكور تم تأجيله بطلب من الوزيرة الى يوم 13 أبريل بسبب التزامها بأنشطة أخرى في التاريخ السابق.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة لا تتهرب من هذا الموضوع وليس لديها أي مشكل في مناقشته، مسترسلا بالقول :”نحن لا ننتج المحروقات وجميع الدول اليوم تشتكي من نار ارتفاع أسعار هذه المواد”، لافتا أن الوزيرة ستناقش في جلستها بالبرلمان جميع المواضيع المتعلقة بمجال الطاقة من غاز وكهرباء ومحروقات.

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