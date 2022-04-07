الحكومة: إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية صعب جدا

2022-04-07 / 2:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبرت الحكومة، أن إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية صعب في الوقت الراهن.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يتطلب سياسات عمومية وتمويلات جديدة للتحكم في إنتاج هذه المواد”.

بداية هذه السنة، يضيف بايتاس، الظروف المناخية لم تكن ملائمة، لكن مؤخرا شهدنا تساقطات مطرية والقطاع الفلاحي في تعافي وستكون مساهمته هامة في الاقتصاد الوطني.

واسترسل بايتاس بالقول “دير مخزون استراتيجي في وضعية الغلاء صعب جدا، لأن غالبية المواد والمنتجات الغذائية والدوائية التي تهم هذا المخزون تعرف ارتفاعا في الأسعار”، مشيرا الى أن الحكومة تشتغل وتمتلك تصورا لكن الأمر يتطلب وقتا وتمويلات .

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