مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية

هبة بريس - وكالات

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يبيّن رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وكانت سلطات مدينة مينيابوليس، قررت السماح برفع الأذان للصلاة عبر مكبرات الصوت من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء، على مدار السنة، بدءا من شهر رمضان الجاري، بحسب ما أفاد موقع “الجزيرة مباشر”.

ووافق مجلس المدينة على القرار الذي يمكّن المساجد من بث أذان 3 صلوات (الظهر والعصر والمغرب) بشرط ألا يتجاوز الصوت حدا معينا.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن قرار المجلس قال: “المسلمون جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي لأكثر من 400 عام، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

وأضاف القرار: “عقيدتهم الإسلامية مُرحَّب بها”.

وذكر أنه “يمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

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