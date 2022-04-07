لقجع: “نعمل على إعادة زياش و المزراوي للمنتخب و الباب مفتوح كذلك لحمد الله”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حديث رمضاني لمنصة “سوكر 212” ليلة أمس أن باب المنتخب مفتوح لجميع النجوم و المواهب.

و أوضح لقجع بأن حكيم زياش نجم من العيار الثقيل يمارس على أعلى مستوى، و كذلك الأمر بالنسبة لنصير المزراوي، و كلاهما مغربيان و يرتبطان بقوة بوطنهما و لا يترددان دوما في التعبير عن “تامغرابيت” بداخلهما.

و قال لقجع بأنه طبيعي في مجموعة تتعايش بينها أن تحدث بعض الاختلافات و سوء التفاهم، مضيفا بأن الجامعة تشتغل على إعادة الأمور لطبيعتها عبر تلطيف الأجواء و باب المنتخب مفتوح لزياش و المزراوي و كل اللاعبين المغاربة الذين سيقدمون الإضافة.

و بخصوص موضوع حمد الله، أكد فوزي لقجع في ذات التصريحات بأن باب المنتخب مفتوح في وجه عبد الرزاق مهاجم اتحاد جدة السعودي، و أضاف: “لا ألوم حمد الله أبدا على أي شيء و بقيت دائما على اتصال به، لأنني أعتبره لاعبا مغربيا متميزا، ولديه موهبة كبيرة، وبطبيعة الحال، فإن الموهبة وحدها لا تكفي للمنتخب الوطني، و نشتغل على عودة حمد الله و لاعبين آخرين للمنتخب”.

و ختم لقجع حديثه بأن هناك اتصالات مع لاعبين آخرين من أصول مغربية لتعزيز ترسانة الأسود من قبيل سفيان ديوب الممارس بموناكو الفرنسي و أمين عدلي بباير ليفركوزن الألماني و محمد علي شو المحترف بنادي أنجي الفرنسي.

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