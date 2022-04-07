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جريمة بشعة تهز سلا.. والأمن يوقف الجاني

2022-04-07 / 12:28 مساءً
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هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت.

وكان المشتبه قد أقدم على تعريض الضحية، البالغ من العمر 25 سنة، للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بحي سيدي موسى بسلا، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية,

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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