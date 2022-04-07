لقجع: “نقوم بالتنسيق مع لارام لضمان تنقل أكبر عدد من الجماهير لقطر”

2022-04-07 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حديث رمضاني مع منصة “سوكر212” ليلة أمس أن الجامعة و منذ تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022، باشرت مجموعة من الإجراءات و الاستعدادات.

و من بين الأمور التي تعكف الجامعة بشكل مكثف على دراستها، ذكر فوزي لقجع موضوع تنقل الجماهير لقطر، حيث أوضح بأن المشاورات و التنسيق جار بشكل متواصل مع شركة الخطوط الملكية المغربية و السلطات القطرية لتسهيل تنقل الجماهير المغربية للمونديال.

و أكد رئيس جامعة الكرة بأن الأخيرة تتمنى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير المغربية لدعم الأسود في النسخة القادمة للمونديال، حيث تقرر تخصيص عروض مغرية للجماهير ستسمح بتنقل أكبر عدد منهم للدوحة.

و شدد لقجع على أنه سيتم تخصيص مجموعة من “الباقات” تتمثل في إمكانية حضور المشجع سواءا لمباراة واحدة والعودة مباشرة بعد نهايتها إلى أرض الوطن أو حضور مباراتين أو ثلاث مباريات و المكوث طيلة المدة الفاصلة بينهم بالأراضي القطرية و ذلك حسب اختيار و رغبة المشجع.

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