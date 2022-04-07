رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدعو نظيره الاسباني لزيارة المغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هيكتور غوميز هيرنانديز، رئيس الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني لزيارة المغرب.

وأكد عبد الرحيم شهيد في رسالة وجهها لنظيره الاسباني، على أهمية تعزيز التعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية من أجل توطيد الأمن والسلم والاستقرار وخدمة قضايا التنمية الشاملة في المنطقة المتوسطية.

وزاد شهيد أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسعى من خلال مبادرة استضافة الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني للتباحث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وإطلاعه على التطورات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة التحولات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وفي هذا الصدد عبر شهيد رئيس الفريق الاشتراكي عن ارتياحه الكبير للموقف الشجاع والحكيم للحكومة الإسبانية، ولما عبر عنه الحزب الاشتراكي العمالي من رغبة أكيدة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وتأتي هذه المبادرة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد الموقف الذي أعلنه بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية في الرسالة التي بعثها إلى الملك محمد السادس، والذي يعتبر “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

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