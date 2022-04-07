رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدعو نظيره الاسباني لزيارة المغرب
دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هيكتور غوميز هيرنانديز، رئيس الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني لزيارة المغرب.
وأكد عبد الرحيم شهيد في رسالة وجهها لنظيره الاسباني، على أهمية تعزيز التعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية من أجل توطيد الأمن والسلم والاستقرار وخدمة قضايا التنمية الشاملة في المنطقة المتوسطية.
وزاد شهيد أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسعى من خلال مبادرة استضافة الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني للتباحث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وإطلاعه على التطورات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة التحولات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وفي هذا الصدد عبر شهيد رئيس الفريق الاشتراكي عن ارتياحه الكبير للموقف الشجاع والحكيم للحكومة الإسبانية، ولما عبر عنه الحزب الاشتراكي العمالي من رغبة أكيدة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وتأتي هذه المبادرة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد الموقف الذي أعلنه بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية في الرسالة التي بعثها إلى الملك محمد السادس، والذي يعتبر “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
16 تعليقات
أعتقد أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سيعزز التعاون وتطوير الاستثمارات في البلدين المغرب واسبانيا وتسترجع العلاقات الدبلوماسية بينهما على أحسن وجه لمواجهة مختلف المشاكل السياسية فيما بينهما….
ستكون زيارة الرئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب زيارة تشتمل المصداقية والشفافية وروح معنوية عالية الجودة حيث ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى تحيق ذالك….
أظن أن هذه الزيارة ستعطي مفعولها للنهوض بالقطاع الأمن والاستقرار والأمان بين البلدين المغرب واسبانيا ؛ كما يستخدم قضايا مكافحة المخدرات والحبوب الهولسة وتشديد عليها بشتى الطرق لمنهعا وكذالك لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب ونتمنى لهما التوفيق والمزيد والمزيد من الازدهار والتقدم …
أنا جد مرتاح لهذه الزيارة المواقف الشجاعة والشهامة الحكومة الإسبانية لما عبر عنه الحزب الاشتراكي من رغبة في صفحة جديدة ورئية مستقبلية تستخدم حالياً التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية بينهما ….
زيارة الرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ستعطي مفعولها للنهوض بقطاع الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما مجال السياحة كما ستكون قفزة استراتيجية جديدة بينهما لتعزيز العلاقات الدبلوماسية ….
نتمنى من هذه الزيارة حل مشكل سبتة ومليلية المحتلتين وليس كلام حبر على ورق….
بمساندة ملكنا الغالي عرفت الأقاليم الصحراوية تطورات إيجابية استراتيجية جديدة ومهمة في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية كما عرفت الأقاليم الصحراوية نهضة واسعة من نوعها.
إسبانيا تريد مصلحتها فوق كل شيء ولا اظن أنها تفعل ذالك من أجل المغرب ..
كل هذه البروتوكولات فقط في صالح إسبانيا والفاهم يفهم…
إنها ستغرق المغرب ولا يستطيع الخروج من هذآ المأزق هههههههههههه.
أظن أن اسبانيا دولة منافقة يبحثون عن مصاليحهم فقط ..لو كانت تريد مصلحة المغرب لسترجعت لنا سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة من طرف المستعمر الإسباني وهذا حقنا الشرعي….
يجب إعادة النظر في مشكل سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة لحل هذا الخلاف بين البلدين المغرب واسبانيا كي تكون علاقة ديبلوماسية ناجحة بسياستها ومنهجيتها…
زيارة الرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ستبشر بالخبر والطمئنينة والسلم والأمن والأمان والاستقرار….
نريد فتح سبتة ومليلية المحتلتين لانهما تعتبران بالنسبة للمغاربة الحل الأفضل لمواجهة الأزمة الإقتصادية والمعيشية…
الحكم الذاتي هو الحل المناسب للحد من هذه المشاكل السياسية التي طالما عانى منها المغرب….
نريد موازين القوة والجد كلام معقول وليس كلام حبر على ورق فقط نريد التغير والاصلاح في جميع القطاعات بالمغرب تعود بالنفع على الشعب المغربي لان بعض الدول العظمى تريد مصلحتها لاغير ..