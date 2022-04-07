عبد الرحيم شهيد

رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدعو نظيره الاسباني لزيارة المغرب

2022-04-07 / 10:44 صباحًا
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هيكتور غوميز هيرنانديز، رئيس الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني لزيارة المغرب.

وأكد عبد الرحيم شهيد في رسالة وجهها لنظيره الاسباني، على أهمية تعزيز التعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية من أجل توطيد الأمن والسلم والاستقرار وخدمة قضايا التنمية الشاملة في المنطقة المتوسطية.

وزاد شهيد أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسعى من خلال مبادرة استضافة الفريق الاشتراكي العمالي بمجلس النواب الإسباني للتباحث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما، وإطلاعه على التطورات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة التحولات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وفي هذا الصدد عبر شهيد رئيس الفريق الاشتراكي عن ارتياحه الكبير للموقف الشجاع والحكيم للحكومة الإسبانية، ولما عبر عنه الحزب الاشتراكي العمالي من رغبة أكيدة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وتأتي هذه المبادرة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد الموقف الذي أعلنه بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية في الرسالة التي بعثها إلى الملك محمد السادس، والذي يعتبر “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيارة سانشيز للمغرب …منعطف جديد يؤسس لعلاقات جيدة ومتينة

زيارة سانشيز للمغرب …منعطف جديد يؤسس لعلاقات جيدة ومتينة

2022-04-07 / 11:40 صباحًا
Photo of صراخ واستهزاء ومشادات كلامية للمعارضة توقف الدورة الاستثنائية بجماعة صفرو

صراخ واستهزاء ومشادات كلامية للمعارضة توقف الدورة الاستثنائية بجماعة…

2022-04-07 / 11:36 صباحًا
Photo of المغرب يتولى رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

المغرب يتولى رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل…

2022-04-07 / 10:24 صباحًا
Photo of تأسيس جمعية “أصدقاء المغرب” لدعم التعاون المغربي المكسيكي

تأسيس جمعية “أصدقاء المغرب” لدعم التعاون المغربي المكسيكي

2022-04-06 / 10:54 مساءً
Photo of حزب الزيتونة يطرد حميد شباط من صفوفه

حزب الزيتونة يطرد حميد شباط من صفوفه

2022-04-06 / 8:23 مساءً
Photo of لشكر: “المغرب مسؤول عن حماية أوروبا وليس إسبانيا فقط”

لشكر: “المغرب مسؤول عن حماية أوروبا وليس إسبانيا فقط”

2022-04-06 / 4:42 مساءً
Photo of “الأحرار” ينوه بمجهودات الحكومة لمواجهة الجفاف وتداعيات كورونا

“الأحرار” ينوه بمجهودات الحكومة لمواجهة الجفاف وتداعيات كورونا

2022-04-06 / 2:42 مساءً
Photo of تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات بين العلمي ورئيسة البرلمان الأوروبي

تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات بين العلمي ورئيسة البرلمان…

2022-04-06 / 2:17 مساءً
Photo of “الأحرار” يشيد بالدينامية الجديدة للعلاقات بين المغرب واسبانيا

“الأحرار” يشيد بالدينامية الجديدة للعلاقات بين المغرب واسبانيا

2022-04-06 / 2:12 مساءً
Photo of ناشطة حقوقية إسبانية: “لابد أن‭ ‬يدفع‭ ‬البوليساريو‭ ‬ثمن جرائمه”

ناشطة حقوقية إسبانية: “لابد أن‭ ‬يدفع‭ ‬البوليساريو‭ ‬ثمن جرائمه”

2022-04-06 / 12:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق