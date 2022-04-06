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مربي الدجاج بالمغرب يتوقعون ” السكتة القلبية”بقطاعهم ويطالبون الدعم الحكومي

2022-04-06 / 11:00 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لم تجدي نفعا الزيادات الصاروخية التي شهدتها أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المغربية، خلال الاشهر القليلة الماضية ، في تحسين أوضاع المهنيين ،حتى خرجت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، بطلب إلى الحكومة، من أجل تقديم الدعم لمربي الدواجن، عبر إعفاء الأعلاف المركبة وكل مدخلات إنتاج الدواجن من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.

وأشارت الجمعية أن إستمرار الأزمة الحالية يهدد القطاع ب ” السكتة القلبية” وان الدعم قد يحول الوصول الى تلك الأزمة الحادة و ينعش الانتاج، عبر التدخل العاجل من الحكومة لدعم أثمنة الذرة والصوجا عند الاستيراد أسوة بالقمح.

وبحسب المهنيين فقد شهدت أسعار الأعلاف المركبة ارتفاع وصل الى ما نسبته 60 في المائة، أدى إلى تضخم تكلفة الإنتاج بأكثر من النصف، متخطيا حاجز 15 درهما للكيلوغرام الواحد في الضيعة.

وأوضحت الجمعية ذاتها أن خطورة هذه الأزمة الكارثية، التي لم يسبق للقطاع أن عاش مثيلا لها، تتجلى في كونها تزامنت مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بسبب تداعيات كوفيد-19، فضلا عن تراكم الديون على جل المربين ما قاد بعضهم إلى السجن

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