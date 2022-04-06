الجمعية العامة تصوت الخميس على طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان

هبة بريس _ وكالات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، بولينا كوبياك، أن الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة ستستأنف جلساتها الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك وذلك للنظر في مشروع قرار يدعو إلى تجريد روسيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، والتي تستمر لغاية نهاية عام 2023.

وحسب القواعد الإجرائية لإلغاء عضوية دولة ما من مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تصوت الجمعية العامة بغالبية ثلثي الحضور المشاركين في التصويت كي يصبح أمر الطرد نافذا. وحسب المراقبين فإن هذا العدد مضمون، آخذين بعين الاعتبار التصويت السابق للجمعية العامة على قرار إدانة غزو روسيا لأوكراينا.

وكانت الجمعية العامة قد عقدت دورتها الاستثنائية الطارئة، يوم الإثنين 28 شباط/فبراير الماضي، واعتمدت قرارا يوم الأربعاء 2 آذار/مارس يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بوقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية دون قيد أو شرط من الأراضي الأوكرانية. وقد حصل القرار المذكور على (141) صوتا إيجابيا وصوتت (5) دول ضد القرار (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وإيرتريا) بينما صوت بـ”امتناع (35) عضوا. وقد ذكر ذلك القرار أن الدورة ستبقى مفتوحة في الوقت الحالي.

وقالت بولينا كوبياك ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول حيثيات تجريد ليبيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011، إنها السابقة الوحيدة التي تم تجريد دولة عضو في الأمم الأمم المتحدة من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. وقالت إن التصويت على مشروع القرار آنذاك جاء بالتصفيق دون حاجة لعدّ الأصوات لأن الغالبية الساحقة كانت تؤيد مثل هذا الإجراء بعد تهديدات الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام بسحق المدنيين في بنغازي

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