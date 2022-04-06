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مقتل متظاهر في احتجاجات ضد “الانقلاب” في السودان

2022-04-06 / 10:13 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قتل متظاهر برصاص قوات الأمن السودانية في الخرطوم، الأربعاء، خلال احتجاجات على “الانقلاب العسكري” الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي، وفق ما أعلنت لجنة أطباء مؤيدة للديموقراطية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن الطيب عبد الوهاب (19 عاما) قُتل “إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة” خلال قمعها تظاهرة في الخرطوم.

وبذلك ترتفع إلى 94 قتيلا حصيلة ضحايا التظاهرات منذ “الانقلاب” الذي قاده الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، وفق اللجنة.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم وغيرها من البلدات في جميع أنحاء البلاد، الأربعاء، في الذكرى الثالثة لسقوط النظام السابق برئاسة عمر البشير.

واستجابت فعاليات عديدة لدعوة التظاهر، رغم الصيام، وارتفاع درجات الحرارة والغاز المسيل للدموع

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