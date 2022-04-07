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طقس الخميس.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-04-07 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط وولماس والسايس والمنطقة الشرقية.

كما ستظهر سحب منخفضة كثيفة بالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب ركامية مصحوبة بأمطار ضعيفة محليا رعدية بالأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا جنوب المنطقة الشرقية، على أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من الأطلس، الريف ، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تساقط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير ، وتناثر حبات من الغبار بالجنوب والجنوب الشرقي، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما محليا بكل من السهول الأطلسية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية وهضبة الفوسفاط، وما بين 04 و11 درجة بالواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى، السفو ح الجنوبية الشرقية للبلاد وسوس. وستكون ما بين 10 و18 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف ارتفاعا فوق غالبية أنحاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، فيما سيكون هائجا ما بين الصويرة وطانطان، وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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