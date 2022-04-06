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بعد “الزيارة التوبيخية”.. وزير الصحة يعود لمستشفى القرب بني مكادة

2022-04-06 / 9:35 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية ثانية للمركز الطبي للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن – بني مكادة بطنجة.

وأكد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزير والوفد المرافق له الذي ضم على الخصوص الكاتب العام للوزارة، وقف على تفعيل الملاحظات التي سبق أن سجلها خلال الزيارة السابقة لهذه المؤسسة الصحية، مضيفا أنه “تأكد له، وبالملموس، معالجة جميع الاختلالات التي تم تسجيلها آنذاك، وتم تدارك كل الهفوات التقنية التي سجلها في زيارته الأولى”.

وأضاف البلاغ أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر عن “ارتياحه للجدية التي أبانت عنها الأطر الصحية والإدارية في تفاعلها مع الملاحظات المسجلة سابقا”.

كما شكلت هذه الزيارة مناسبة اطمأن فيها الوزير على حسن سير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، والظروف المهنية التي تشتغل فيها الأطر الطبية والتمريضية.

وكان الوزير مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومدير مديرية الموارد البشرية، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالنيابة، والمندوب الإقليمي بالنيابة، وعدد من المسؤولين.

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‫2 تعليقات

  2. يجب زيارة جميع المستشفيات بالمغرب دون أخبارهم لان ما خفي اعضم كما على وزير العدل بدوره زيارات المحاكم دون أخبارهم وعلى كل وزير زيارة الادارات التابعة له لكي يرى بعينه معانات المواطنين

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