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“إير يوروبا” الإسبانية تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش

2022-04-06 / 9:03 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الطيران الإسبانية “إير يوروبا” عن عودتها إلى المغرب واستئناف رحلاتها بين مدريد ومراكش.

وأوضحت “إير يوروبا”، في بلاغ لها، أن إعادة فتح هذا الخط تندرج في إطار المخطط التنموي الذي تنفذه الشركة، والتي تعتزم ملاءمة النشاط مع احتياجات السوق والطلب، والعودة تدريجيا إلى استغلال كامل.

وتقترح الشركة رحلتين في الأسبوع بين قاعدتها في مدريد- باراخاس أدولفو سواريز ومطار مراكش-المنارة (الأحد والخميس).

وبحسب “إير يوروبا”، فإن هذا الخط، الذي تم الشروع في استغلاله سنة 2017، أبان دائما عن أداء جيد قبل ظهور وباء “كوفيد-19″، معربة عن قناعتها بأنه سيتمر على نفس المنوال.

وعادت العلاقات المغربية الإسبانية إلى مجاريها الطبيعية بعد فترة من التشنج الذي أعقب دخول ممثل ما تسمى جبهة البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة

وعادت العلاقات المغربية الاسبانية الى طبيعتها بعد الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني إلى الملك محمد السادس والتي اكد من خلالها أن مبادرة الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية

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