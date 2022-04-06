هبة بريس _ الرباط

” اختلالات “يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط تصل البرلمان

2022-04-06 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجه خالد السطي ولبنى علوي المستشاران البرلمانيان ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التجارة والصناعة رياض مزور، حول ما سمي ب” الاختلالات التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط”.

وتضمن السؤال الكتابي ما مفاده أن “مكانة المعهد الوطني للبريد والمواصلات، عرفت تراجعا داخل منظومة التعليم العالي والبحت العلمي الوطنية، ومازال تحت تسيير مدير بالنيابة كما يشهد ممارسات تمس بالقوانين الجاري بها العمل وتهميش هياكله ودورها الحيوي في تدبيره كما ينص على ذلك القانون وأعراف التعليم العالي”.

واشار السؤال الى أنه “يتم تدبير المعهد في غياب مقاربة للحوار مع الشركاء، الشيء الذي تسبب في مزيد من الاحتقان داخله وأدى إلى مقاطعة الأساتذة لجميع اجتماعات الهياكل بما فيها مجلس الشعب ومجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه وكافة اجتماعات الأساتذة مع الإدارة، باستثناء المداولات الخاصة بالطلبة”.

وطالب السطي وعلوي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعيين مدير للمعهد، كما دعا المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزير مزور إلى الافصاح عن الإجراءات والتدابير اتخاذها من أجل ضمان حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين بالمعهد.

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