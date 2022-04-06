حميد شباط

حزب الزيتونة يطرد حميد شباط من صفوفه

2022-04-06 / 8:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ع محياوي _ هبة بريس

أعلن الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، اليوم الأربعاء، عن إقالة حميد شباط وطرده من صفوف حزبه، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية للحزب بالعاصمة العلمية فاس، بحسب بلاغ تتوفر “ هبة بريس ” على نسخة منه.

وبناء عليه، يؤكد حرب جبهة القوى الديمقراطية تبرأه من كل ما قد يصدر عن هذا الشخص من مواقف وتصريحات وبلاغات وخرجات إعلامية تتعلق بتسيير وتدبير شؤون وأشغال مجلس مقاطعة زواغة بفاس المنتخب فيها، وأنه يتحمل شخصيا مسؤولية أفعال وأقواله

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‫3 تعليقات

  1. عليك،اللعنة ايها المنافق مهرب الأموال الحرام إلى الخارج، والله ملقيتيش،الرجال،ليوقفوك عند حدك والله يمهل ولايهمل ايها الغبي،الملعون

  3. شباط عنصر خطير ويجب محاسبته اولا على ما فعله بفاس. اما طرده فهو امر كان يجب الايكون اصلا لان قبوله لديكم يدل على مستواكم ايضا

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