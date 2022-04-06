حزب الزيتونة يطرد حميد شباط من صفوفه

هبة بريس _ الرباط

ع محياوي _ هبة بريس

أعلن الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، اليوم الأربعاء، عن إقالة حميد شباط وطرده من صفوف حزبه، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية للحزب بالعاصمة العلمية فاس، بحسب بلاغ تتوفر “ هبة بريس ” على نسخة منه.

وبناء عليه، يؤكد حرب جبهة القوى الديمقراطية تبرأه من كل ما قد يصدر عن هذا الشخص من مواقف وتصريحات وبلاغات وخرجات إعلامية تتعلق بتسيير وتدبير شؤون وأشغال مجلس مقاطعة زواغة بفاس المنتخب فيها، وأنه يتحمل شخصيا مسؤولية أفعال وأقواله

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0