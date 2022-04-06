بعد ضجة التدخين …بطلة “المكتوب” و “نصف قمر” توضح لهبة بريس

2022-04-06 / 7:58 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المتألقة ندى هداوي عبر اتصال هاتفي مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية عن تفاصيل مشاركتها في كل من “المكتوب” و “نصف قمر”.

و أعربت بطلة ياقوت و عنبر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في أقوى مسلسلين يتم عرضهما برمضان الحالي و هما “المكتوب” و “نصف قمر” .

و عن ضجة اللقطة المتداولة التي تظهر فيها الفنانة المغربية و هي تمسك بسيجارة، قالت ندى هداوي :” الكارو غير شاداه فيدي لأنني كنجسد دور ديال ابنة عنيدة و مدمنة ف مسلسل نصف قمر “، مضيفة أنه كان مطلوبا منها أن تدخن في المشهد غير أنها رفضت و اكتفت بالامساك به فقط.

و أعربت عن استغرابها من بعض التعليقات التي تلقتها بسبب تجسيدها لدور شابة مدمنة، و خلط البعض بين شخصية الفنان و الدور الذي يجسده في أعماله الفنية.

و أكدت ذات المتحدثة أن دورها في نصف قمر مختلف تماما عن دورها في “المكتوب” بحيث تظهر في المسلسل الأول بشخصية عنيدة “ماكتسمعش الهضرة”، بينما في المسلسل الثاني تجسد شخصية مسالمة و بعيدة كليا عن المشاكل.

و عن رأيها في الفنانة دنيا بوطازوت، كشفت ندى عن سعادتها بالوقوف إلى جانب فنانة كبيرة بحجمها مشيرة أنها قدمت لها مجموعة من النصائح القيمة التي حتما سوف تطبقها

و في الأخير اختتمت الفنانة الشابة حديثها، بتقديم التهاني للشعب المغربي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنية أن يحظى كل من “نصف قمر” و “المكتوب” برضى و محبة الجمهور.

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‫2 تعليقات

  1. يخ يخ يخ من هذا الشعب واش شغلكوم تكمي او تزني وكل واحد يديها فسوق راسو.أخطر مرض هو أن تجعل نفسك وصي علي الناس الكل حر في أفعاله مادام لا بخالف القانون الوضعي ماشي القانون الخرافي الشرعي

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