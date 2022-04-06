بعد ضجة التدخين …بطلة “المكتوب” و “نصف قمر” توضح لهبة بريس

هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المتألقة ندى هداوي عبر اتصال هاتفي مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية عن تفاصيل مشاركتها في كل من “المكتوب” و “نصف قمر”.

و أعربت بطلة ياقوت و عنبر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في أقوى مسلسلين يتم عرضهما برمضان الحالي و هما “المكتوب” و “نصف قمر” .

و عن ضجة اللقطة المتداولة التي تظهر فيها الفنانة المغربية و هي تمسك بسيجارة، قالت ندى هداوي :” الكارو غير شاداه فيدي لأنني كنجسد دور ديال ابنة عنيدة و مدمنة ف مسلسل نصف قمر “، مضيفة أنه كان مطلوبا منها أن تدخن في المشهد غير أنها رفضت و اكتفت بالامساك به فقط.

و أعربت عن استغرابها من بعض التعليقات التي تلقتها بسبب تجسيدها لدور شابة مدمنة، و خلط البعض بين شخصية الفنان و الدور الذي يجسده في أعماله الفنية.

و أكدت ذات المتحدثة أن دورها في نصف قمر مختلف تماما عن دورها في “المكتوب” بحيث تظهر في المسلسل الأول بشخصية عنيدة “ماكتسمعش الهضرة”، بينما في المسلسل الثاني تجسد شخصية مسالمة و بعيدة كليا عن المشاكل.

و عن رأيها في الفنانة دنيا بوطازوت، كشفت ندى عن سعادتها بالوقوف إلى جانب فنانة كبيرة بحجمها مشيرة أنها قدمت لها مجموعة من النصائح القيمة التي حتما سوف تطبقها

و في الأخير اختتمت الفنانة الشابة حديثها، بتقديم التهاني للشعب المغربي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنية أن يحظى كل من “نصف قمر” و “المكتوب” برضى و محبة الجمهور.

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