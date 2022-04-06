الجبهة الاجتماعية تندد بموجة الغلاء غير المسبوقة

هبة بريس _ الرباط

قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إن الأوضاع العامة بالمغرب متسمة بموجة خطيرة وغير مسبوقة من ارتفاع أسعار عدد من المواد الحيوية.

وأشارت الجبهة في بلاغ لها إلى أنه وبعد الزيادات التي عرفتها مواد غذائية أساسية مثل الزيد والدقيق والقطاني، تشهد مواد مثل المحروقات والخضروات زيادات مهولة.

ودعت الجبهة التي تضم عددا من الهيئات الوطنية فروعها في كل مكان إلى اتخاذ ما يلزم من مبادرات محلية للرد على ما أسمته الهجمة المسعورة على قوت الجماهير الشعبية، وعلى رأسها وقفات احتجاجية ضد الغلاء.

كما جددت الجبهة في ذات البلاغ مطلبها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6