الوزير خالد ايت الطالب

عدم توصل آلاف المغاربة ببطاقات راميد يجر آيت طالب للمساءلة

2022-04-06 / 5:14 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

كشف البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إبراهيم أعبا، أن آلاف المغاربة يعانون من عدم توصلهم ببطاقات راميد، سواء تعلق الأمر بمن تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو من طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

واعتبر أعبا في سؤال كتابي ووجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية،خالد آيتطالب، أن “هذه الوضعية خلقت حالة انتظار قاتلة تستمر منذ شهور طويلة، مما أدى في نهاية المطاف إلى حرمانهم من الخدمات المخولة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية”.

وأشار البرلماني إلى أن “إذا كانت بعض المؤسسات الاستشفائية تقبل بالشواهد الإدارية التي تقدمها المقاطعات الحضرية لتمكين المرضى من التطبيب، فإن صلاحية هذه الشواهد لا تتجاوز نفوذ التراب الإقليمي، مما يزيد من معاناة المرضى”.

وأضاف المتحدث ذاته أن ارتباط نظام المساعدة الطبية بمنظومات الدعم الاجتماعي الأخرى، كنظام الدعم المباشر للنساء الأرامل مثلا، “يتسبب في حرمانهن من المبالغ الشهرية الهزيلة التي يتوصلن بها بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” وتأخر الجهات المسؤولة في حل هاته الوضعية، والنتيجة حرمان مئات الأرامل من الاستفادة من هاته المنظومة”.

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