ادريس لشكر

لشكر: “المغرب مسؤول عن حماية أوروبا وليس إسبانيا فقط”

2022-04-06 / 4:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوردت صحيفة abc الإسبانية مقالا في عددها الصادر اليوم يتعلق بتصريحات إدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص قرار إسبانيا الأخير و عودة العلاقات مع المغرب.

و أكدت الصحيفة الإسبانية أن ادريس لشكر صرح بكون المغرب ليس مسؤولا عن حماية إسبانيا وحدها بل هو مسؤول عن حماية أوروبا و بالتالي فتحسن العلاقات مع المغرب هو أمر في صالح القارة الأوروبية ككل.

و قالت ذات الصحيفة بأنه وبعد عام تقريبا على أخطر أزمة بين المغرب و إسبانيا، وبعد الاستجابة للمطالب التي كان المغرب ينادي بها إسبانيا وهي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء و التي ستتوج بزيارة بيدرو سانشيز إلى الرباط يوم غد، أكد لشكر أن المغرب “مسؤول عن حماية أوروبا، وليس إسبانيا فقط”، بحيث يتعين على الدول الأخرى أيضا أن تضع نفسها في القضايا التي تهم المغرب و تسير على نفس نهج إسبانيا.

و قال لشكر للصحيفة ذاتها بخصوص سؤال يتعلق بتغير موقف إسبانيا من الصحراء داخل حزب الوردة، بأنه ليس تغييرا في الموقف أو منعطفا جذريا، كما يسميه البعض، بل هو تطور للموقف الرسمي للدولة الإسبانية التي شجعت في البداية النزعة الانفصالية ثم دعمتها، معتبرا القرار الجديد بأنه شيء إيجابي.

و أضاف زعيم الاتحاديين المغاربة بأن القرار خطوة أخرى على الطريق الذي بدأ قبل 14 عاما، عندما اعتبرت الحكومة الإسبانية أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سيساهم في حل صراع ظل راكدا لأكثر من أربعة عقود، كما ذكر بيدرو سانشيز مؤخرا، و لطالما دافعت إسبانيا عما يمكن أن نسميه الحياد السلبي.

و شدد لشكر على أن إسبانيا مفروض عليها اليوم أن تضطلع بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه بلد مجاور، ويمثل دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء إشارة إيجابية لدفن أخطاء الماضي، و ستفتح صفحة جديدة في هذه الشراكة، التي ستكون مثمرة للشعبين الصديقين.

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