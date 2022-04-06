صورة تعبيرية

25 سنة سجنا نافذا لزوجة تواطأت مع قاتلي زوجها بالحاجب

2022-04-06 / 4:40 مساءً
1
ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس، مساء يوم أمس، على زوجة تواطأت مع أشخاص آخرين من أجل قتل زوجها صاحب محطة للوقود بمدخل مدينة الحاجب طريق بوفكران، ب25 سنة سجنا نافذا لأجل “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية” بعد سنة ونصف من وفاة الهالك الذي تم الاعتداء عليه وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر.

فيما أدين المتهم الرئيسي بنفس المدة السجنية، وهو جار للزوجة الثانية ، لأجل “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والعنف واستعمال مفاتيح مزورة” التي تابعه بها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس.

وأدانت الغرفة الجنائية متهما ثالث بسنتين حبسا نافذة في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، فيما أدين قريب للزوجة ب4 أشهر موقوفة التنفيذ بعدما سبق للمحكمة أن أجرت المسطرة الغيابية في حقه لتخلفه. وبرأت متهما ولم تتابع متهمين آخرين توبعا في حالة سراح مؤقت بناء على أمر قاضي التحقيق.

وقضت ذات المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء الزوجة الثانية للهالك وجارها ومساعده في القتل، 20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الزوجة الأولى للضحية الذي أصيب بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه بعد أن هاجمه المتهمان فجرا في الطريق للمسجد ، باتفاق مع زوجته الثانية للاستيلاء على أملاكه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

أخنوش يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات…

2022-04-06 / 9:53 مساءً
Photo of بعد “الزيارة التوبيخية”.. وزير الصحة يعود لمستشفى القرب بني مكادة

بعد “الزيارة التوبيخية”.. وزير الصحة يعود لمستشفى القرب بني…

2022-04-06 / 9:35 مساءً
Photo of ” اختلالات “يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط تصل البرلمان

” اختلالات “يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط تصل…

2022-04-06 / 8:47 مساءً
Photo of الجبهة الاجتماعية تندد بموجة الغلاء غير المسبوقة

الجبهة الاجتماعية تندد بموجة الغلاء غير المسبوقة

2022-04-06 / 5:26 مساءً
Photo of عدم توصل آلاف المغاربة ببطاقات راميد يجر آيت طالب للمساءلة

عدم توصل آلاف المغاربة ببطاقات راميد يجر آيت طالب…

2022-04-06 / 5:14 مساءً
Photo of أحداث كلية مارتيل.. الأمن يبحث عن هوية المتورطين

أحداث كلية مارتيل.. الأمن يبحث عن هوية المتورطين

2022-04-06 / 4:53 مساءً
Photo of وجدة.. لقاء جهوي تشاوري لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان

وجدة.. لقاء جهوي تشاوري لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان

2022-04-06 / 4:48 مساءً
Photo of طنجة.. سيدة تستنفر موكب وزير الصحة لنقل “تظلمها” مرددة: “عندك يشدوني البوليس “

طنجة.. سيدة تستنفر موكب وزير الصحة لنقل “تظلمها” مرددة:…

2022-04-06 / 4:23 مساءً
Photo of تخصيص 150 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تخصيص 150 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

2022-04-06 / 4:06 مساءً
Photo of العرائش ..الدرك الملكي يواصل التحقيق في حادثة سقوط طائرة “مشبوهة”

العرائش ..الدرك الملكي يواصل التحقيق في حادثة سقوط طائرة…

2022-04-06 / 3:50 مساءً

تعليق واحد

  1. ces jugement ne sont pas des jugements d’un pays musulman, lle Maroc est soumis aux dictats des européens et Amérique. Normalement c’est la peine capitale pour les deux inculpés. sinon ne dites jamais que le Maroc est un pays musulman.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق