طنجة.. سيدة تستنفر موكب وزير الصحة لنقل “تظلمها” مرددة: “عندك يشدوني البوليس “

هبة بريس مكتب طنجة

اعترضت سيدة صباح اليوم الأربعاء 07 أبريل الجاري ، موكب وزير الصحة خالد آيت الطالب أثناء انتهائه من الزيارة التي خصصها لمستشفى بني مكادة بطنجة .

وحاول رجال السلطة المحلية والعناصر الامنية منع السيدة من الوصول الى سيارة وزير الصحة ، لكن اصرارها على مقابلته دفع به الى طلب السماح لها بالاقتراب قائلا :”خليوها تجي خليوها ” حيث سارعت السيدة الى نقل “تظلمها ” بحسب ما تردد على لسانها .

وطلبت السيدة من وزير الصحة الاستماع لشكايتها وتظلمها مرددة عبارات :” عندك يشدوني البوليس “.

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