“الأحرار” يشيد بالدينامية الجديدة للعلاقات بين المغرب واسبانيا
هبة بريس - الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
توقف المكتب السياسي للحزب، عند الشأن الخارجي، حيث نوه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وجدد الحزب، عبر بلاغ له، تأكيده على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
تعليق واحد
رجاءً، لا تقتربوا من السياسة الخارجية.تعلموا السياسة في فقراء هذا الشعب و خربوا كل ما بني( رغم محدوديته) داخل الوطن. لكن اتركوا و ابتعدوا على السياسة الخارجية التي تسجل انتصارات، و يجد فيها المغاربة شيئا يفرحهم و يعوض لهم المنغصات اليومية التي يتفاجا بها المواطنون كل صباح.
لقد أمسى المواطنون يتضرعون في صلواتهم و بعد فطوره إلى الله، ليس من أجل الصحة او…و أنما لينتقم لهم من حكومة الاحرار التي “حررت المعيشة على الشعب”.
يكفي الاحرار و حكومتهم أن يوزعوا خيرات البلاد بينهم و بين الاغنياء و يستفيدوا من تعب و جهد المؤسسة الملكية التي نجحت في جلب الاستثمارات التي لا يستفيد منها سواهم في غياب المحاسبة و المراقبة.
مرة اخرى، المرجو ترك السياسة الخارجية إلى اصحابها، و اهتموا بتجميع الشعب حتى يقضي الله (العادل) أمرا كان مفعولا.
فالمسؤولية أمانة لا يخونها إلا….