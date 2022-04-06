مركز الصناعات الدفاعية والتكنولوجية العالمي يختار المغرب لمشروعه الجديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختارت مجموعة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المعروفة اختصارا بتسمية “طاليس” المغرب ليحتضن مقره المركزي الخاص بقارة إفريقيا نظرا لما تتوفر عليه المملكة من خصائص و مقومات.

و أعلن مجلس إدارة المجموعة العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن قراره بفتح مركز عمليات ضخم في المغرب هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، لينضم لخمس مراكز أخرى بباقي قارات العالم.

هذا المركز وفق القائمين على المشروع مخصص بالدرجة الأولى للأمن السيبراني، و سيكون مركز عمليات المجموعة للأمن السيبيراني بالمغرب و بباقي دول القارة الإفريقية، حيث سيسمح هذا المشروع بتوفير الحماية في الوقت الفعلي ضد الهجمات الإلكترونية في كل أرجاء القارة الإفريقية.

و تجدر الإشارة إلى أن “طاليس” العالمية تتوفر على مراكز عمليات في كل من كندا وفرنسا وهونغ كونغ وهولندا والمملكة المتحدة، و سينضاف لها المغرب مما سيمكن المجموعة من تغطية كل أرجاء العالم في مجال الحماية السيبرانية.

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