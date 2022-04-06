لقاح
لقاح كورونا

أخذ 90 جرعة.. الشرطة الألمانية تعتقل محتال لقاحات كورونا

2022-04-06 / 12:58 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الألمانية مؤخرا، القبض على رجل حصل على عشرات التطعيمات الخاصة بكوفيد-19، لبيع بطاقات التلقيح لآخرين لا يريدون الحصول على اللقاح بأنفسهم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، حصل على 90 جرعة لقاح كورونا في مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار شهور، ليبيع لاحقا بطاقات التلقيح بعد تزويرها لآخرين يرفضون التطعيم، ولكنهم في حاجة إلى سجل يظهر حصولهم عليه.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الرجل اعتقل ويخضع للتحقيق، لاتهامه بتزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال لقاء ذلك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الأولى.. روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

للمرة الأولى.. روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

2022-04-06 / 11:52 صباحًا
Photo of المفوضية الأوروبية: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا

المفوضية الأوروبية: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا

2022-04-06 / 10:34 صباحًا
Photo of أنشطة إجرامية وغسل أموال”.. تفكيك أكبر منصة روسية على الشبكة المظلمة

أنشطة إجرامية وغسل أموال”.. تفكيك أكبر منصة روسية على…

2022-04-05 / 11:46 مساءً
Photo of موسكو: طرد 19 دبلوماسيا من بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي خطوة عدائية

موسكو: طرد 19 دبلوماسيا من بعثة روسيا لدى الاتحاد…

2022-04-05 / 9:16 مساءً
Photo of البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

2022-04-05 / 9:06 مساءً
Photo of إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها بهجوم الكابيتول

إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها بهجوم الكابيتول

2022-04-05 / 8:37 مساءً
Photo of الحكم بـ”إعدام” إسرائيلية في الإمارات

الحكم بـ”إعدام” إسرائيلية في الإمارات

2022-04-05 / 6:08 مساءً
Photo of هيومن رايتس ووتش”: أوكرانيا تحتجز تعسفيا آلاف المهاجرين

هيومن رايتس ووتش”: أوكرانيا تحتجز تعسفيا آلاف المهاجرين

2022-04-05 / 5:27 مساءً
Photo of الناتو: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

الناتو: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

2022-04-05 / 12:59 مساءً
Photo of دول غربية تطرد دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالانتقام

دول غربية تطرد دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالانتقام

2022-04-05 / 10:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق