أخذ 90 جرعة.. الشرطة الألمانية تعتقل محتال لقاحات كورونا

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الألمانية مؤخرا، القبض على رجل حصل على عشرات التطعيمات الخاصة بكوفيد-19، لبيع بطاقات التلقيح لآخرين لا يريدون الحصول على اللقاح بأنفسهم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، حصل على 90 جرعة لقاح كورونا في مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار شهور، ليبيع لاحقا بطاقات التلقيح بعد تزويرها لآخرين يرفضون التطعيم، ولكنهم في حاجة إلى سجل يظهر حصولهم عليه.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الرجل اعتقل ويخضع للتحقيق، لاتهامه بتزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال لقاء ذلك.

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