تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– تيط مليل: 37 ملم

– تطوان: 30 ملم

– الدار البيضاء : 24 ملم – شفشاون : 22 ملم – طنجة، النواصر : 20 ملم – الرباط-سلا، بنسليمان: 17 ملم – المحمدية : 16 ملم – إفران : 15 ملم – الناظور : 10 ملم – سطات، الجديدة، آسفي : 8 ملم – القنيطرة، خريبكة، الرباط المدينة: 7 ملم – العرائش : 6 ملم – الصويرة-المطار: 5 ملم – سيدي سليمان، تازة : 2 ملم – مكناس، بن جرير، الصويرة الميناء: 1 ملم – وجدة، الحسيمة، فاس، تاوريرت، مراكش، بني ملال: أقل من ملمتر .

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