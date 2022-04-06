ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل” الشهير
لا حديث بين صفوف مهنيي قطاع الطب الخاص بالدار البيضاء سوى عن واقعة اعتقال أحد أشهر أطباء التجميل رفقة أربعة أشخاص من مقربيه مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح في ملفات تتعلق بالنصب و الاحتيال و الاتجار في البشر و غيرها من التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.
اعتقال طبيب التجميل الذي اشتهر إعلاميا ب”طبيب الفقراء” و هو مالك مصحة خاصة جعل عددا من زملائه ملاك و أطباء المصحات الخاصة يتحسسون رقابهم خشية أن تطالهم المتابعة بدورهم خاصة في طل الخروقات الكبيرة التي ارتكبها بعضهم و وردت في شأنها شكايات عدة.
و من بين المشاكل التي تعترض عادة مثل هاته المصحات هي الأخطاء الطبية التي حولت حياة العديد من المرضى الزبائن لعذاب و جحيم لا يطاق، بل وصل الأمر في بعض الأحيان للتسبب في عاهات مستديمة و وفيات كما حال إحدى السيدات بالدار البيضاء و التي أقبر ملفها بردهات المحاكم بعدما غادرت لدار البقاء.
و ارتفعت أصوات عدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمحاسبة ملاك و أطباء بعض المصحات الطبية الخاصة بالدار البيضاء، التي شابت حولها الشوائب و اتهمت غير ما مرة في ملفات بعضها مازال جامدا في رفوف المحاكم دون أن تتحرك مسطرة التحقيق و المتابعة.
14 تعليقات
النصب في تزايد نتيجة القانون الذي يتساهل مع النصابة والعقوبات التي يراها النصابون أخف من ارتكاب أعمال إجرامية أخرى..
جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها مثل تجميل الأنف بتصغيره أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه وما شابهها هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية بل غاية ما فيه تغيير خلق الله والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم لقوله تعالى:*وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْق الله..
المواطن الذي يدفع مسبقا مبالغ خيالية قبل أن يتم تشريح بطنه أو رأسه ثم بعدها تأتي النتيجة التي تكون في الغالب أخطاء طبية بالجملة أو عملية لا جدوى منها غياب المحاسبة والرقابة يدفع بالاطباء الى نهب اموال المواطنين..
لم يعد للطب في المغرب مجال أو حيز جدير بهذه التسمية إلا استثناءات قليلة وناذرة لأسباب كل المجالات قد عمها الجشع ونخرتها أيادي الفساد بشتى أنواعه ولم يسلم من هذه العدوى الجائحة ولا مجال واحد بما في ذلك الحقل الديني ..
لهيب الأسعار هو الشغل الشاغل لكل المغاربة
اما حياة التازي لا تهمنا نعيش النهب والسرقة فالوضع لهذه الازمة التي يمر منها المواطن المغربي ..
نعم كما جاء في تعليق السيد المنور:انهم اتبعوا الشيطان فاغواهم
الطبيب النزيه هو من يتعاون مع الضعيف وله مايريد مع الميسورين بصفة عامة ليس الدكتور التازي بل هناك الكثير منهم من يأخذ مبالغ ويقول (نوار)..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من شفط الدهون إلى شفط الأموال..
اتمنى ان تستفيد الدولة وقطاع الصحة من كفاءته فهو طبيب مقتدر وله تجربة طويلة في عمليات التجميل .فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته..
ما ينسب لهذا الطبيب من تهم غير صحيح فتاريخه و عائلته أكبر من تلك الأموال اعتقد انه أصبح ينافس بعض الجهات و خصوصا عندما اصبح يلقب بطبيب الفقراء و انتشرت ڤيديوهات كثيرة لعدد من الفتيات يطلبن مساعدته و فعلا كان يستجيب و هذا ما وضع العيون عليه..
اطباء التجميل يشوبهم النصب والاحتيال واكلهم أموال الفقراء بدون موجب سند شرعي .اللهم انا هذا لمنكر.
المستشفيات العمومية يهمها النصب والاحتيال والابتزاز والظلم والفساد الدولة تحارب كل ماهو نظيف ولا تنسوا ان عدالة الله فوق الظالمين..
يتعين متابعة المتورطين في النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء من طرف بعض المصحات الخاصة وذلك للقطع مع الماضي وربط المسؤولية بالمحاسبة والقانون فوق الجميع ولا احد هو فوق القانون
دكتور معروف عالميا .ربما أعداء النجاح حتى دمروا له سمعته وسط عمله.لا يعقل هدا بتاتا.التازى يبقى طبيب الفقراء..