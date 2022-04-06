ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل” الشهير

2022-04-06 / 12:29 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث بين صفوف مهنيي قطاع الطب الخاص بالدار البيضاء سوى عن واقعة اعتقال أحد أشهر أطباء التجميل رفقة أربعة أشخاص من مقربيه مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح في ملفات تتعلق بالنصب و الاحتيال و الاتجار في البشر و غيرها من التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.

اعتقال طبيب التجميل الذي اشتهر إعلاميا ب”طبيب الفقراء” و هو مالك مصحة خاصة جعل عددا من زملائه ملاك و أطباء المصحات الخاصة يتحسسون رقابهم خشية أن تطالهم المتابعة بدورهم خاصة في طل الخروقات الكبيرة التي ارتكبها بعضهم و وردت في شأنها شكايات عدة.

و من بين المشاكل التي تعترض عادة مثل هاته المصحات هي الأخطاء الطبية التي حولت حياة العديد من المرضى الزبائن لعذاب و جحيم لا يطاق، بل وصل الأمر في بعض الأحيان للتسبب في عاهات مستديمة و وفيات كما حال إحدى السيدات بالدار البيضاء و التي أقبر ملفها بردهات المحاكم بعدما غادرت لدار البقاء.

و ارتفعت أصوات عدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمحاسبة ملاك و أطباء بعض المصحات الطبية الخاصة بالدار البيضاء، التي شابت حولها الشوائب و اتهمت غير ما مرة في ملفات بعضها مازال جامدا في رفوف المحاكم دون أن تتحرك مسطرة التحقيق و المتابعة.

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‫2 تعليقات

  2. جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها مثل تجميل الأنف بتصغيره أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه وما شابهها هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية بل غاية ما فيه تغيير خلق الله والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم لقوله تعالى:*وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْق الله..

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