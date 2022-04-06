بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون الإضراب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
توصل مهنيو قطاع النقل الدولي بالمغرب لاتفاق مع الحكومة و ذلك بعد اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي القطاع بمسؤولي وزارة النقل و اللوجيستيك و حضرته مختلف النقابات الممثلة للمهنيين.
و تراجع مهنيو قطاع النقل الدولي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط عن الإضراب الوطني الذي كان مبرمجا خوضه اليوم بمختلف مدن المملكة.
و قرر مهنيو النقل الدولي تعليق الإضراب بعد أن تم التوصل لنقاط توافق مع الجهات الوصية خاصة في الشق المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي و كذا بعد الدعم الذي تقرر تخصيصه لمهنيي قطاع النقل الخاص بالمحروقات.
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تعليق واحد
استغرب المغاربة الذين يسخطون على الزيادات التي لم يعرف لها المغرب نظير.
فوزير الزيادات السيد بن كيران خارج هذه الحكومة، و هذه الأخيرة جاءت لتحسن المعيش اليومي للمغاربة الذين “استاهلوا ما أحسن” خاصة بسياسة الحكومة الواضحة و نهج أسلوب “اغراس اغراس”.
أنا لا اشمت فأنا كذلك مواطن مغربي و لا انتمي لأي حزب، لكن حزب الحمامة ربما شارك في جميع الحكومات بإستثناء 2011- 2013 مع خروج حزب شباط، و لم يرى المغاربة من هذا الحزب شيء يفرح، و مع ذلك ذاكرة المغاربة ضعيفة و سوف اذكركم بهذا الوضع سنة 2026 إذا بقينا في الحياة.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.