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بسبب “أسعار الأعلاف”.. مهنيو قطاع الدواجن يطالبون الحكومة بالدعم

2022-04-06 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

دعت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل دعم المربي لكي يستمر في الإنتاج، وذلك بإعفاء الأعلاف المركبة وكل مدخلات إنتاج الدواجن من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة .

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن الارتفاع القياسي لأسعار الأعلاف المركبة، والذي فاق 60 في المائة، أدى إلى تضخم تكلفة الإنتاج بأكثر من النصف، متخطيا حاجز 15 درهما للكيلوغرام الواحد في الضيعة.

وأضافت أن خطورة هذه الأزمة الكارثية، التي لم يسبق للقطاع أن عاش مثيلا لها، تتجلى في كونها جاءت والقطاع مازال يعاني من تداعيات كوفيد19، بل وجل المربين أصبحوا مثقلين بالديون المستعصية، التي أدت ببعضهم إلى السجن والباقون ينتظرهم المصير نفسه، محذرة من الخطورة الاستثنائية للوضعية الحالية، والتي تهدد القطاع بالسكتة القلبية، وكذلك لصعوبة التكهن بما ستؤول إليه الأمور .

وطالبت الجمعية، الحكومة، بالتدخل لدعم أثمنة الذرة والصوجا عند الاستيراد إسوة بالقمح ودفع ارتفاع تكلفة المواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الدواجن بالمهنيين إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لدعم القطاع.

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